Subastan viviendas, de dos y tres dormitorios, en A Revolta por 168.000 y 204.000 euros

Juzgados de Cambados Gonzalo Salgado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la subasta de dos viviendas ubicadas en un mismo edificio en el lugar de A Revolta, parroquia de Noalla.

En concreto, se trata de una vivienda en una planta baja que cuenta con más de 74 metros cuadrados divididos en dos dormitorios, dos baños, una cocina, un salón-comedor, pasillo y vestíbulo. Además, incluye una zona de tendedero de casi cinco metros cuadrados, una plaza de garaje y un trastero. El valor de la subasta asciende a 167.698 euros y el importe para poder acceder a la misma es de poco más de 8.000.

El otro inmueble –situado en la misma finca– se encuentra en una segunda planta y cuenta con más de 90 metros cuadrados de superficie útil y dos terrazas de ocho y siete metros cuadrados, respectivamente. Se compone, especifican, de pasillo, vestíbulo, tendedero, cocina, salón-comedor, tres dormitorios y dos baños. En este caso, no indican que el piso disponga, además, de plaza de garaje ni de trastero. El precio establecido en la subasta para esta vivienda es de 204.104 euros y el importe del depósito es de poco más de 10.000 euros.

Vilagarcía

Por otro lado, también en el BOE, se publica otra subasta. En este caso se trata de un piso ubicado en la calle Arcebispo Xelmírez, una zona céntrica de Vilagarcía. En este caso, la vivienda tiene un valor en la subasta de 174.300 euros y el importe del depósito es de 8.715 euros. A diferencia de los pisos en Sanxenxo, en este caso sí existe puja mínima fijada en 1.743 euros, cuantía que es similar al marcado para el tramo entre las pujas.