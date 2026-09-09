Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo descubre Galicia “en luz y color” a través de una exposición en La Cultural

La muestra se podrá visitar hasta el siete de noviembre

C. Hierro
09/09/2026 18:33
Un momento de la inauguración de la exposición en La Cultural de Sanxenxo
Un momento de la inauguración de la exposición en La Cultural de Sanxenxo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo inauguró la exposición “Galicia en luz y color”, una muestra que presenta un viaje visual con una temática puramente gallega inspirada en sus paisajes marinos urbanos de la localidad y con un guiño especial a sus vecinos y vecinas.

Las obras están firmadas por un total de ocho autores que forman parte del Grupo Lucet, un colectivo de creadores y creadoras plásticas que desarrollan en la actualidad su actividad usando la técnica de la acuarela. Entre ellos, señalan, se encuentran tanto personas tituladas en Bellas Artes como, por ejemplo, artistas que tienen un carácter puramente autodidacta.

La muestra, que también incluye trabajos en pastel, óleo y fotografía, está formada por obras en las que se descubre “la inmensidad atlántica” y también “la intimidad del rural”. Además, señalan, hay trabajos que tienen como objetivo destacar “la épica silenciosa de las gentes del mar y del campo”.

La exposición ‘Galicia en luz y color’ permanecerá en el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo hasta el próximo siete de noviembre en horario de nueve de la mañana a diez de la noche de forma ininterrumpida. La entrada a la muestra es totalmente gratuita.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620