Sanxenxo descubre Galicia “en luz y color” a través de una exposición en La Cultural

Un momento de la inauguración de la exposición en La Cultural de Sanxenxo

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo inauguró la exposición “Galicia en luz y color”, una muestra que presenta un viaje visual con una temática puramente gallega inspirada en sus paisajes marinos urbanos de la localidad y con un guiño especial a sus vecinos y vecinas.

Las obras están firmadas por un total de ocho autores que forman parte del Grupo Lucet, un colectivo de creadores y creadoras plásticas que desarrollan en la actualidad su actividad usando la técnica de la acuarela. Entre ellos, señalan, se encuentran tanto personas tituladas en Bellas Artes como, por ejemplo, artistas que tienen un carácter puramente autodidacta.

La muestra, que también incluye trabajos en pastel, óleo y fotografía, está formada por obras en las que se descubre “la inmensidad atlántica” y también “la intimidad del rural”. Además, señalan, hay trabajos que tienen como objetivo destacar “la épica silenciosa de las gentes del mar y del campo”.

La exposición ‘Galicia en luz y color’ permanecerá en el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo hasta el próximo siete de noviembre en horario de nueve de la mañana a diez de la noche de forma ininterrumpida. La entrada a la muestra es totalmente gratuita.