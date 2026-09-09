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Sanxenxo

La tortilla más grande del mundo también batió su récord solidario con más de 24.000 euros recaudados

La cuantía se repartirá entre diferentes asociaciones y una aportación será para que la luchadora Lydia Pérez llegue a las Olimpiadas

C. Hierro
09/09/2026 17:03
Uno de los grandes momentos de la preparación fue el instante en que hubo que voltear la enorme creación culinaria. Las raciones se despacharon durante horas
Un momento del cocinado de la tortilla gigante en Sanxenxo
| Mónica Ferreirós
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El Huevo de la Abuela consiguió el pasado sábado en Sanxenxo el reto de cocinar la tortilla más grande del mundo y, a su vez, batir su récord solidario y recaudar más de 24.000 euros gracias a la venta de unas 8.000 raciones.

Imagen de la tortilla de la edición anterior

La tortilla más grande del mundo se disfrutó en Sanxenxo con 17.000 huevos

Más información

La cuantía alcanzada, cuentan, se repartirá entre diferentes asociaciones entre las que se encuentran la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo) o el comedor social San Froilán, que depende del Obispado de Lugo y en el que comen a diario 120 personas.

Además, de lo recaudado, también se le entregará una parte a la luchadora pontevedresa Lydia Pérez, con el objetivo de que pueda alcanzar su sueño de participar en las Olimpiadas de Los Ángeles 2028.

"Es un orgullo para todos batir este récord solidario", asegura Manuel Casal, propietario de la empresa organizadora del evento que no dudo en agradecer "el apoyo y la predisposición en todo momento del Concello de Sanxenxo y los organismos dependientes, el patrón mayor del puerto, el público asistente y en especial al equipo de trabajo del evento, una familia sin la que nada de esto sería posible”.

De la misma manera, quiso destacar el apoyo de todos los patrocinadores entre los que se encontraban, entre muchos otros, la Asociación de Comerciantes de Sanxenxo Entretendas o al presentador del evento, Dani Polo.

Que este evento fuese "un éxito", concluye Manuel Casal, es gracias a que contó con "mucha gente implicada".

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