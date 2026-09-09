La tortilla más grande del mundo también batió su récord solidario con más de 24.000 euros recaudados

Un momento del cocinado de la tortilla gigante en Sanxenxo | Mónica Ferreirós

El Huevo de la Abuela consiguió el pasado sábado en Sanxenxo el reto de cocinar la tortilla más grande del mundo y, a su vez, batir su récord solidario y recaudar más de 24.000 euros gracias a la venta de unas 8.000 raciones.

La tortilla más grande del mundo se disfrutó en Sanxenxo con 17.000 huevos Más información

La cuantía alcanzada, cuentan, se repartirá entre diferentes asociaciones entre las que se encuentran la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo) o el comedor social San Froilán, que depende del Obispado de Lugo y en el que comen a diario 120 personas.

Además, de lo recaudado, también se le entregará una parte a la luchadora pontevedresa Lydia Pérez, con el objetivo de que pueda alcanzar su sueño de participar en las Olimpiadas de Los Ángeles 2028.

"Es un orgullo para todos batir este récord solidario", asegura Manuel Casal, propietario de la empresa organizadora del evento que no dudo en agradecer "el apoyo y la predisposición en todo momento del Concello de Sanxenxo y los organismos dependientes, el patrón mayor del puerto, el público asistente y en especial al equipo de trabajo del evento, una familia sin la que nada de esto sería posible”.

De la misma manera, quiso destacar el apoyo de todos los patrocinadores entre los que se encontraban, entre muchos otros, la Asociación de Comerciantes de Sanxenxo Entretendas o al presentador del evento, Dani Polo.

Que este evento fuese "un éxito", concluye Manuel Casal, es gracias a que contó con "mucha gente implicada".