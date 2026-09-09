Evacúan en helicóptero a un bañista en una playa de Sanxenxo

Evacuado en helicóptero a un bañista en una playa de Sanxenxo

Un hombre de 69 años tuvo que ser evacuado en helicóptero de la playa de Bascuas, en Sanxenxo, tras solicitar auxilio al no poder salir del agua.

Tal y como señalan las fuentes oficiales del Concello, fue él mismo quién solicitó auxilio mientras se encontraba en el mar y precisó de ayuda para poder llegar hasta la arena. Además, confirman que el varón tragó bastante agua en el incidente pero no perdió la consciencia en ningún momento.

Además de movilizarse el helicóptero del 061, también participaron en el rescate el servicio de playas, Emerxencias de Sanxenxo, Policía Local, una ambulancia de Soporte Vital Básico y médicos del PAC. Hasta este punto también se trasladaron agentes de la Guardia Civil.