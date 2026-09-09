El FP de Hostelería estrena curso en el centro de As Lagoas

Telmo Martín en el inicio del curso Concello

El curso escolar en Sanxenxo, que contará con 2.100 alumnos y alumnas, comienza con un estreno: el del reacondicionado centro de As Lagoas como sede del FP Dual de Hostelería y Restauración, en el que hay 34 matrículas. El edificio, que alberga también una biblioteca y un centro social, cuenta con más de mil metros cuadrados repartidos en dos plantas.

Recibió la visita del alcalde, Telmo Martín, de la concejala de Educación, Nati Parada, y del director del IES Vilalonga, Gutier Fernández, que comprobaron el resultado de los trabajos de rehabilitación exterior e interior llevado a cabo en las instalaciones, a las que estos días sigue llegando mobiliario con el que se equiparán las cocinas y los distintos espacios donde se realizarán las prácticas.

"Vimos a darvos a benvida e a desexarvos moita sorte e a dicirvos que vos esforcedes ao máximo porque vos sodes parte do futuro do sector turístico de Sanxenxo", dijo Martín, que recordó que la inversión en el edificio supera los tres millones de euros, entre reforma y equipamiento, "pero creo que mereceu a pena e nun mes estarán listos os tres usos para os que foi concibidio".

Desde el Concello de Sanxenxo destacan que el edificio es ahora más eficiente y que tiene una segunda vida, tras su larga trayectoria como centro escolar de la parroquia. Además, se instalaron paneles fotovoltaicos e iluminación led y se cambió el aislamiento de la fachada.