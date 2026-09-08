Portonovo ya presume de pista de pump track y convierte Baltar en espacio deportivo de referencia

La nueva pista de pump track instalada en Portonovo Cedida

Portonovo ya luce su nueva pista de pump track. El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola, visitaron hoy las instalaciones en las que se concentran dos campos de fútbol, un pump track, un skate park, un pabellón y una estación de entrenamiento. “Con esta nova pista, Baltar convírtese na zona de maior equipamento deportivo do municipio na que conflúen distintas disciplinas e adaptada a todas as idades. Sanxenxo adaptase aos novos deportes e as demandas dos xoves”, asegura Telmo Martín.

La pista de pump truck cuenta con 84,80 metros de recorrido y un trazado que se puede recorrer completamente con una bicicleta sin la necesidad de pedalear y solo a través de impulsos. Dentro de este espacio, se incluye una zona para descanso, descompresión o calentamiento conectado por dos puntos diferentes a las pistas del pump track.

Este nuevo espacio deportivo se incluye dentro del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y cuenta con una dotación de 240.648 euros con los que se potencia la zona de espacios deportivos de Baltar, así como la integración de todas las zonas verdes y la mejora del patio del Centro de Día.

La previsión del Concello es mejorar y ampliar también el parque infantil, un proyecto para el que ya se encargó un proyecto y que busca potenciar aún más este espacio.