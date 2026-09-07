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Sanxenxo

Más de 30 años como tesorero: Luis Sabariz se despide de su segunda casa, Sanxenxo

El cesureño se despidió de su cargo tras dos prórrogas y el mismo día que cumplió los 70 años

Redacción Arousa
07/09/2026 20:31
La dilatada trayectoria de Luis Sabariz Roldán lo llevó a coexistir con hasta cinco alcaldes en la villa
La dilatada trayectoria de Luis Sabariz Roldán lo llevó a coexistir con hasta cinco alcaldes en la villa
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Sanxenxo despide al que fue su tesorero municipal durante 34 años. Con 70 años y tras dos prórrogas, Luis Sabariz Roldán dejará de prestar sus servicios en el concello tras una dilatada trayectoria laboral que le ha permitido coexistir con hasta cinco alcaldes en la villa: José Antonio Nieto, José Luis Rodríguez, Catalina González, Gonzalo Pita y el regidor actual Telmo Martín.

Además del área de Tesorería, Sabariz colaboró en otras áreas como inspección de expedientes y formó parte de numerosos tribunales de selección. “Siempre me gustó tratar bien al vecino y ayudar en lo que pude para que la administración avanzase”, asegura el funcionario. Recuerda también que cuando llegó a su puesto hubo momentos complicados, sobre todo recuerda la crisis del 2009 y señala, “no entraba dinero”.

Sabariz presume de “haberse llevado siempre bien con los miembros de las distintas corporaciones” y de “no tener prisa si el trabajo requería echarle más horas de las previstas”. Nunca se planteó solicitar un traslado a otro concello, pese a la distancia de casi 50 kilómetros que lo separa de su villa natal, Pontecesures. “No he cogido nunca una baja y, cuando he tenido algún achaque de salud, siempre me ha permitido volver pronto. Siempre tuve vocación de servicio público”, cuenta el tesorero.

Además de celebrar el fin de un capítulo muy importante para su vida, Sabariz también celebró su 70 cumpleaños el mismo día que se despidió de Sanxenxo. El alcalde, Telmo Martín, lo recibió en su despacho el Día de Santa Rosalía y allí le agredeció sus años de servicio municipal y su compromiso con el pueblo.

“Luis sempre foi un traballador comprometido, disposto a colaborar e implicarse ao máximo nos seus cometidos e bo compañeiro. En definitiva e, por enriba de todo, unha moi boa persoa”, apuntó Martín. 

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