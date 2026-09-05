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Sanxenxo

La tortilla más grande del mundo se disfrutó en Sanxenxo con 17.000 huevos

Con sus seis metros de diámetros y sus 10.000 kilos de peso fue necesario una grúa de gran porte para darle la vuelta

D. A.
05/09/2026 21:21
Uno de los grandes momentos de la preparación fue el instante en que hubo que voltear la enorme creación culinaria. Las raciones se despacharon durante horas
Uno de los grandes momentos de la preparación fue el instante en que hubo que voltear la enorme creación culinaria. Las raciones se despacharon durante horas
| Mónica Ferreirós
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 Sanxenxo disfrutó hoy de la mayor tortilla de patatas del mundo, una creación culinaria a cargo de ‘El Huevo de la Abuela’ que alcanzó los seis metros de diámetro. Empezó a cocinarse a las 10:30 horas con el apoyo de 75 personas y fueron necesarios 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. La tortilla, de 10.000 kilos de peso, tuvo que ser volteada con una grúa de 75 toneladas.

La mitad de la tortilla se elaboró con cebolla y la otra mitad sin cebolla para adaptarse a todos los gustos y como homenaje a la cebolla, que celebra su feria anual en Sanxenxo. “En este tipo de retos no se pueden hacer ensayos, por lo que estábamos nerviosos, pero el resultado final ha sido fantástico”, declaró Manuel Casal, propietario de ‘El Huevo de la Abuela’, que agradece la colaboración del Concello de Sanxenxo y de su alcalde, Telmo Martín, presente hoy en la elaboración de la tortilla.

El evento tuvo fines solidarios y los asistentes pudieron comer una ración de tortilla por tres euros. La recaudación se destinará a comedores sociales y entidades benéficas. El nombre de los beneficiarios de la recaudación y el número de raciones vendidas se anunciará en los próximos días, ya que las cifras finales todavía no habían podido cerrarse y calcularse hoy, con el reparto de raciones activo hasta última hora.

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