La XLIV Feira da Cebola contó con más de 30 casetas en el recinto portuario de Sanxenxo Gonzalo Salgado

Dulces, moradas, blancas, más pequeñas o más grandes. Cebollas hubo hoy en Sanxenxo para todos los gustos en la XLIV Feira da Cebola que contó con más de 30 casetas en el recinto portuario de Sanxenxo desde primera hora de la mañana.

Tal y como estaba previsto el público comenzó a acercarse al recinto a partir de las 10:00 horas, con la apertura de los puestos de hortalizas. Algunos aprovecharon para hacer acopio de cebollas para los meses de invierno, mientras que otros simplemente disfrutaron de todas las vertientes de cebollas que allí se podían encontrar.

Pese a que muchos comerciantes percibieron menos cantidad de producto, con respecto a otras ediciones, esto no hizo mella en las ventas. De hecho más de uno se quedó sin cebollas ya a media mañana. Algunos creen que la vendimia pudo motivar la ausencia de cebolleros, mientras otros recordaron que ya hay personas mayores a las que los años le pesan más que la tradición.

Acto institucional y premios

A las 12:30 horas llegó uno de los momentos más esperados: la ceremonia de entrega de las Cebolas de Ouro 2026 así como los premios que cada año reparte el Concello a la cebollas más grande, la ristra más larga, las mejores composiciones artísticas y el puesto con mejor estética. Durante el acto, el alcalde, Telmo Martín, recalcó la importancia de aquellas familias que, en su día, apostaron por la hostelería, vieron una oportunidad en el turismo y convirtieron a Sanxenxo en lo que hoy es para el mundo.

Así, lo primero fueron los premios que, en esta ocasión, ascendieron hasta los 1.780 euros. La cebolla más grande fue la de Cristina Martínez Pombo y curiosamente pesó esa misma cifra, 1.780 gramos de hortaliza. Le siguió la de Esteban Miniño Otero con 1.692 gramos y la de Nieves Fernández con 1.446 gramos, ambos fueron reconocidas con una distinción honorífica.

En cuanto a las ristas, este año el metro llegó hasta los 52,80 y el primer premio fue para Herminda Rita Pombo, el segundo premio fue para María Aurea Garrido con 47,20 metros y el tercero para Hortensia Domínguez con 15,10.

En composición artística Encarnación Cacabelos se llevó el primer premio con ‘Mi grupo de pandereteiras’, mientras que el segundo fue para Sara Salgueiro con ‘Rosalía de Castro’, el tercero para Rosa María Padín con ‘Debajo del mar’, y María Elisa García se llevó una mención honorífica por ‘Antón e Maruxa enrestando as cebolas’. Todas estas composiciones se podían encontrar en la entrada de la feria. Finalmente, María José Carramal Busto fue la última en subirse al escenario tras recibir el premio al mejor puesto presentado, el número 22.

Cebolas de ouro

Tras la entrega de premios, llegó el momento de presentar ante el público a las que ya son embajadoras de Sanxenxo: Sandra Patiño y María Jesusa Bermúdez. Ambas fueron escogidas y reconocidas por llevar el nombre de la villa a sus diferentes circunstancias. Sandra, natural de Noalla, lo hizo en el municipio valenciano de Ayora, mientras que María Jesús Bermúdez, “Susa”, algo más cerca. En uno de los establecimientos más afamados de Sanxenxo: Casa Teodoro. El regidor aseguró que gracias a ellas la villa es hoy una “marca exportada a outros lugares” y agradeció su compromiso y su valentía.

En los actos institucionales participó también la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien destacó la importancia de la huerta como una actividad con futuro, que resulte atractiva y que permita vivir de la tierra. Además, recordó que Galicia cuenta con una Estratexia da Horta para apoyar a las personas productoras, mejorar la comercialización y para que los productos ganen valor.