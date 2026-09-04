Sanxenxo entrega hoy sus Cebolas de Ouro y pone el aceite a calentar para su gran tortilla
Sanxenxo reafirma hoy su compromiso con el sector agrícola local en una nueva edición de la XLIV Feira da Cebola, que vuelve a reunir a los mejores productores de la comarca en el recinto portuario.
La jornada comenzará con pasacalles y alboradas a cargo de la Asociación Cultural Abiñadoira y la Banda de Música. A las 10 horas, se procederá a la apertura de los puestos y la venta de hortalizas y, en el mismo recinto, a las 12.30 horas, dará comienzo la ceremonia de entrega de las Cebolas de Ouro 2026, galardón que en esta edición distinguirá a María Jesús Bermúdez y Sandra Patiño.
Durante la ceremonia también se repartirán 1.780 euros en premios para las cebollas más grandes, las composiciones artísticas más originales, las ristras más largas y el puesto mejor presentado.
La jornada también tendrá su cara religiosa con una misa cantada por el coro parroquial San Xinés de Padriñán a las 19:00 horas en el templo nuevo y una ofrenda de la Danza de Río frío a cargo de Abiñadoira.
Ya a partir de las doce de la noche llegarán los fuegos de artificio desde la playa de Silgar y el sábado será el turno de la “tortilla más grande del mundo” en el recinto portuario elaborada por El Huevo de la Abuela. La mitad será con cebolla de Sanxenxo y la otra mitad, sin cebolla, y la previsión es que se pueda empezar a degustar a partir de las 14:30 horas a un precio de 3 euros.