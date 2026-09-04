Sanxenxo entrega hoy sus Cebolas de Ouro y pone el aceite a calentar para su gran tortilla

Una edición pasada de la Feira da Cebola D.A.

Sanxenxo reafirma hoy su compromiso con el sector agrícola local en una nueva edición de la XLIV Feira da Cebola, que vuelve a reunir a los mejores productores de la comarca en el recinto portuario.

La jornada comenzará con pasacalles y alboradas a cargo de la Asociación Cultural Abiñadoira y la Banda de Música. A las 10 horas, se procederá a la apertura de los puestos y la venta de hortalizas y, en el mismo recinto, a las 12.30 horas, dará comienzo la ceremonia de entrega de las Cebolas de Ouro 2026, galardón que en esta edición distinguirá a María Jesús Bermúdez y Sandra Patiño.

Durante la ceremonia también se repartirán 1.780 euros en premios para las cebollas más grandes, las composiciones artísticas más originales, las ristras más largas y el puesto mejor presentado.

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La jornada también tendrá su cara religiosa con una misa cantada por el coro parroquial San Xinés de Padriñán a las 19:00 horas en el templo nuevo y una ofrenda de la Danza de Río frío a cargo de Abiñadoira.

Ya a partir de las doce de la noche llegarán los fuegos de artificio desde la playa de Silgar y el sábado será el turno de la “tortilla más grande del mundo” en el recinto portuario elaborada por El Huevo de la Abuela. La mitad será con cebolla de Sanxenxo y la otra mitad, sin cebolla, y la previsión es que se pueda empezar a degustar a partir de las 14:30 horas a un precio de 3 euros.