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Sanxenxo

La Primitiva deja en Sanxenxo un premio de 54.000 euros

El boleto premiado se vendió en la administración N1, situada en la rúa de Madrid 

Fátima Pérez
04/09/2026 10:26
La administración de Sanxenxo que repartió esta mañana un quinto premio
La administración N1 de Sanxenxo
Carmen Hierro
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El sorteo de la Lotería Primitiva de este jueves dejó en Sanxenxo 54.385,40 euros gracias a la combinación ganadora 34, 39, 40, 29, 24 y 20 que procede de la administración N1, situada en la rúa de Madrid 62, en pleno centro de la villa. 

En concreto, la persona ganadora ha sido premiada con la segunda categoría del sorteo, por lo que posé cinco aciertos y el número complementario. Junto a Sanxenxo, fueron tres más los destinos con boletos premiados en esta misma categoría: Girona, Gijón e Ibiza.

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