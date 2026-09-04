La Primitiva deja en Sanxenxo un premio de 54.000 euros

La administración N1 de Sanxenxo Carmen Hierro

El sorteo de la Lotería Primitiva de este jueves dejó en Sanxenxo 54.385,40 euros gracias a la combinación ganadora 34, 39, 40, 29, 24 y 20 que procede de la administración N1, situada en la rúa de Madrid 62, en pleno centro de la villa.

En concreto, la persona ganadora ha sido premiada con la segunda categoría del sorteo, por lo que posé cinco aciertos y el número complementario. Junto a Sanxenxo, fueron tres más los destinos con boletos premiados en esta misma categoría: Girona, Gijón e Ibiza.