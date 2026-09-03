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Sanxenxo

Detienen a un vecino de Cambados que causó altercados nocturnos en  Sanxenxo y se estrelló contra un muro en su huida 

El hombre, de 25 años, también causó desperfectos en el mobiliario urbano y huyó hasta en dos ocasiones de los agentes

Fátima Pérez
03/09/2026 14:16
La Policía Local de Sanxenxo durante el operativo
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La Policía Local de Sanxenxo detuvo ayer, a primera hora de la mañana, a un vecino de Cambados, de 25 años, tras saltarse dos controles y empotrarse contra un muro en Samieira. El hombre, que había protagonizado varios altercados nocturnos en la zona del puerto deportivo de Sanxenxo y había causado desperfectos en el mobiliario urbano, huyó hasta en dos ocasiones cuando los agentes intentaron interceptarlo.

El ahora detenido se fugó a gran velocidad por la PO-308 en dirección Pontevedra cuando perdió el control del vehículo y chocó contra un muro en el término municipal de Poio. Cuando la Policía Local de Sanxenxo llegó al punto, comprobó que había huido del vehículo e inició la búsqueda. Lo toparon junto a un acompañante en unas fincas próximas poco después

Una vez identificado, los agentes comprobaron que el conductor tenía en vigor una orden de detención emitida por un juzgado de Caldas y que carecía de permiso de conducir, ya que le había sido retirado en 2022. Dadas estas circunstancias, y tras negarse a realizar las pruebas de alcohol y drogas, se le imputan los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial.

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