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Sanxenxo

Ya está en marcha la segunda y última fase de las obras en el nuevo mercado de Sanxenxo

Redacción Arousa
02/09/2026 17:07
Arrancan las obras de la segunda y última fase del nuevo mercado de Sanxenxo
Arrancan las obras de la segunda y última fase del nuevo mercado de Sanxenxo
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Arrancan las obras de la segunda y última fase del nuevo mercado de Sanxenxo con los trabajos de replanteo y el acopio de materiales, una actuación de 5,3 millones de euros que tiene un plazo de ejecución previsto de once meses.

La intervención supone la culminación de un proyecto concebido para revitalizar esta zona del casco urbano, ampliando el eje comercial de Sanxenxo hacia la Rúa Madrid y generando un nuevo espacio de encuentro para vecinos. Esta fase toma el relevo de una primera ya ejecutada, en la que se soterró el tráfico con un paso inferior que dejó preparada la infraestructura para un futuro aparcamiento de 32 plazas, además de los accesos al mercado y a las plantas.

El inmueble contará con varias plantas diseñadas en base a un proyecto del catalán Tony Bosch

Las obras del nuevo Mercado empiezan el martes y estarán listas a finales de 2027

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El edificio contará con un sótano, una planta baja donde se instalará el mercado de abastos, primera planta con dependencias municipales, segunda y tercera con biblioteca y la sala de estudios, y una terraza para la restauración.

Uno de los elementos característicos de la propuesta ganadora del concurso de ideas, ‘Los Lunes al Sol’, del arquitecto catalán Tony Bosch, son sus tres fachadas acristaladas donde se colocarán 116 paneles fotovoltaicos para garantizar la eficiencia energética. 

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