La Ocaband estrena un tema que reivindica el apoyo a la verbena y al sector de la orquesta en Galicia

Una de las cantantes de La Ocaband Cedida

La orquesta La Ocaband estrenará mañana su nuevo tema ‘De noite soñei’, una canción que se presenta como una reivindicación de la verbena gallega. “É un canto de todas as orquestras de Galicia para reivindicar a verbena que está en serio perigo de desaparecer”, explican.

La agrupación de Vilalonga insiste en que cada año hay menos fiestas y, por ende, menos trabajo para el sector de las orquestas. “Non ai que obviar que o mundo da verbena galega e as súas orquestras forma parte da cultura popular galega, así como dos seus pobos, aldeas e cidades, é un tecido industrial tamén moi importante de Galicia, e moi recoñecido fora das nosas fronteiras”, insisten.

La falta de apoyo institucional y la falta de relevo son algunos de los motivos que ponen en riesgo este sector, según explican. Por todo ello, en esta canción reúnen a representantes de una buena parte de las orquestas de Galicia, como Blas de la Paris de Noia, Luismi del grupo Assia, Jorge Ferre, Marta Valiño, así como decenas de cantantes del mundo de la verbena.

Con ellos han creado un canto reivindicativo y solidario en apoyo a la verbena y la orquesta.