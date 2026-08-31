Sanxenxo cierra un buen mes de agosto con casi el 90% de ocupación

Bañistas en la playa de Silgar, en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El mes de agosto volvió a ser un buen mes para la hostelería de la capital gallega del turismo, con un índice de ocupación media del 88,10%, casi el mismo porcentaje que el mismo periodo del año pasado, cuando se registró un 88,40%, según datos facilitados por el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS).

Esta cifra confirma que agosto sigue siendo el mejor mes para este ámbito del municipio, mejorando los datos de julio y marcando ocupaciones estables y positivas, que son resultado “del buen hacer de un sector profesional que demuestra, año a año, la fortaleza de la marca Sanxenxo”, destacan en el CETS.

Según los datos recabados por el Consorcio, el mayor índice de ocupación fue para los apartamentos turísticos (93,73%), seguido de los cámpings (92,50%), ambos incrementando su media en cuatro puntos más que en el mismo mes del año pasado.

En el ámbito hotelero, los de cuatros estrellas marcaron la cifra de mayor número de reservas con un 91,24%, mientras que los de tres y dos cerraron agosto con un 82,58% y un 83,72%.

Finalmente, los hoteles de una estrella y pensiones se mantuvieron estables con respecto a la cifra de ocupación, volviendo a cerrar el verano con un 84,84% de media, prácticamente el mismo dato que en 2025.

A pesar de una última semana de agosto con una climatología adversa, en general los establecimientos turísticos de Sanxenxo volvieron a marcar ocupaciones medias en la tónica de estos últimos años, con un resultado positivo en todas las tipologías.

Asimismo, según explicó el presidente del CETS, Alfonso Martínez, la evolución de los precios se nota que ha influido en el nivel de gasto de los viajeros, pero sin mermar el atractivo del destino, que sigue “marcando excelentes difras de ocupación”.

En esta línea, Martínez agradeció la implicación de todos los vecinos y vecinas del municipìo, así como a su carácter hospitalario y acogedor, que contribuye a consolidar y diferenciar a Sanxenxo como el principal destino turístico del norte de España.

Además, el presidente destacó que “comenzamos ahora un mes de septiembre en el que tendremos un buen número de eventos deportivos que también auguran unos buenos índices de ocupación”.