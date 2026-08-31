Nantes acoge un torneo de futbolín con cerca de 4.000 euros en premios

Presentación del evento Cedida

El pabellón municipal de Nantes acogerá este fin de semana el Máster de Sanxenxo Infinity, un torneo de futbolín en el que se repartirán cerca de 4.000 euros en premios. El concejal, Marcos Guisasola, presentó la prueba, explicando que el campeonato se disputará bajo dos modalidades distribuidas en dos jornadas: el viernes, día 4, será el ‘Torneo Ciego’, y el sábado 5, el ‘Torneo Movimiento’.

Los premios en metálico, que ascienden a los 3.895 euros, se combinarán con trofeos y medallas para los ocho mejores clasificados de cada nivel, incentivando la participación de jugadores en todos los rangos.

De esta manera, la categorías son: la ‘Top’, con premios que van desde los 1.000 hasta los 100 euros; la ‘Oro’, con un primer premio de 300 euros y recompensas de 50 euros hasta la octava posición; y la categoría ‘Plata’, diseñada para potenciar la competición “amateur”, y en la que se repartirán 250 euros para los ganadores, y cuantías de 30 euros para los puestos del quinto al octavo.

El precio de la inscripción es de 20 euros por jugador, aunque los jóvenes de entre ocho y dieciséis años, empadronados en el municipio, podrán participar el 4 de septiembre gratuitamente, de 16 a 20 horas. El proceso de registro está abierto con 42 parejas anotadas. Los interesados deben formalizar su plaza directamente a través del 'Delegado Infinity' o a través de los teléfonos de contacto oficiales: 686 808 653 o 654 333 785.