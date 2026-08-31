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Sanxenxo

El BNG denuncia la “proliferación” de basura y vertidos en las parroquias

Los nacionalista apuntan al incivismo de los responsables y a la "falta de iniciativa por parte do goberno do Partido Popular"

Sandra Rey
31/08/2026 18:27
Uno de los puntos de vertido identificados
Uno de los puntos de vertido identificados
Cedida
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El grupo municipal del BNG denuncia la “proliferación” de basura y “verquidos ilegais” detectados en diferentes parroquias del municipio, señalando que esta situación es consecuencia de la “actitude incívica dos seus responsable”, pero también “da falta de iniciativa por parte do goberno do Partido Popular, incapaz sequera de reforzar os traballos de recollida destes restos”.

Los nacionalistas explican que entre los restos detectados se encontraron electrodomésticos de gran tamaño, material de obra o neumáticos, entre otros objetos. Estos resiudos, apuntan, además de atentar contra la belleza paisajística, pueden provocar importantes daños a nivel medio ambiental, además de suponer un riesgo para las personas que transitan por caminos próximos.

Uno de los puntos de vertido identificados
Otro de los puntos de vertido identificados
Cedida

“Estase a provocar unha situación de insalubridade totalmente inaceptable e o goberno municipal tamén ten a súa responsabilidade, ao non actuar coa debida premura para acometer os traballos de limpeza necesarios”, señalan desde el Bloque.

Asimismo, el grupo de la oposición lamenta la actitud incívica de los responsables y recuerda que este tipo de prácticas pueden acarrear fuertes sanciones económicas, y que se debe hacer uso del Punto Limpio o el servicio de recogida municipal.

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