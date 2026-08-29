Noalla se mantiene fiel a la tradición en su cita con la Virxe da Lanzada, que volvió a ser multitudinaria

Una escena de la procesión Gonzalo Salgado

Pocas romerías tienen la afluencia y tradición en la comarca de O Salnés que tiene la emblemática cita con la Virxe da Lanzada en la parroquia sanxenxina de Noalla. Cientos de personas se volvieron a citar en el entorno de la ermita esta mañana para vivir con devoción los actos litúrgicos y disfrutar del pulpo y otros manjares típicos de este tipo de romerías, que se despacharon a buen ritmo entre los comensales.

El cielo encapotado y la amenaza de lluvia no impidió que saliese la procesión que hizo el recorrido habitual entre los vítores de la gente congregada a su alrededor. El paso contó además con el acompañamiento del grupo Danzantes de Cobas, fiel ya a su cita con A Lanzada y que aportó gran colorido a la comitiva.

Como no podía ser de otra manera, en el día grande de Nosa Señora da Lanzada no faltaron los rituales relacionados con la fertilidad femenina y la cura del mal de ojo como es el tradicional ritual de las nueve olas y acostarse en la Cuna de la Virgen para quedarse embarazada o el de barrer tres veces alrededor del retablo de la Ermita para librarse del mal de ojo que afecta a la salud o, incluso, a la propia fertilidad, según marca la leyenda.

Y es que la tradición es uno de los ingredientes fundamentales de una cita que convierte a la ermita de A Lanzada en un espacio de purificación. Allí realizaron los fieles el rito de barrer una vez finalizada la misa de campaña, que fue cantada por el Coro Parroquial También participó la Banda de Música de Sanxenxo, que amenizó la comilona posterior para aquellos fieles que se quedaron pese a la amenaza que supuso el mal tiempo durante buena parte de la jornada.

Las misas continuan por la tarde, así como las actuaciones musicales, que pondrá el broche la verbena, que estará amenizada por los grupos Plantinum y La Tremenda y un espectáculo de fuegos de artificio. Las fiestas, no obstante, se prolongarán durante la jornada de mañana, con actos litúrgicos por la mañana y tarde y una última verbena a cargo del grupo Unión y Fuerza, que pondrá broche final a la gran romería de Noalla.