Las trabajos de la nueva senda peatonal entre Noalla y Aios superan el 30% de su ejecución

Un tramo de la actuación Cedida

Los trabajos de la nueva senda peatonal entre Noalla y Aios, que comenzaron el pasado mes de junio, superan ya el 30% de su ejecución. Los obras, que se realizan a ambos lados del vial, incluyen, por un lado, una senda y, por el otro, unas cunetas remontables que permiten el tráfico peatonal. La actuación, financiada por el Concello y la Diputación, cuenta con una inversión de casi 1,2 millones y un plazo de ejecución de nueve meses.

El itinerario peatonal, que tiene una longitud de 960 metros, contará con una senda de 2,5 metros. Además, se procederá a la renovación de la red de drenaje y del alumbrado público, a la colocación de mobiliario urbano y al soterramiento de la red eléctrica y de telecomunicaciones.

Se trata de una zona con una importante afluencia de peatones, debido a la cercanía de focos importantes de atención como el cementerio, la iglesia de Noalla o el itinerario peatonal de la EP-9212, que comunica con la playa de A Lanzada. La obra se realiza por tramos para evitar el corte de tráfico total del vial y generar las menores molestias posibles.

Las obras también contemplan la rehabilitación del firme para recuperar las características funcionales de la capa de rodadura, el acondicionamiento y la mejora de los frontales de las parcelas con edificaciones en la margen izquierda para unificarlos, la renovación de las paradas de autobús, la disposición de pasos peatonales sobreelevados y reductores de velocidad.