El proyecto ‘Pescaturismo Playa de Sanxenxo’ acerca el mundo del mar a los visitantes

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la embarcación de la actividad Cedida

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó en la experiencia ‘Pescaturismo Plaza de Sanxenxo’, una iniciativa con la que se procura apoyar al sector del mar mediante la diversificación de sus actividades y que permite a los visitante embarcarse en un busque de pesca y conocer, de primera mano, el trabajo diario de los profesionales.

La actividad busca diversificar los ingresos a través del turismo marinero, combinando la actividad pesquera real con la divulgación del patrimonio marítimo, la biodiversidad y la gastronomía. Durante la experiencia, los participantes acompañan a la tripulación en el trabajo con artes menores y tradicionales, como las nasas para la captura del pulpo y nécora o los nidos para peces de fondo, al tiempo que conocen el entonor del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y el funcionamiento de la comercialización del pescado en la lonja.

La Consellería do Mar concedió un total de 17.463 euros a dos proyectos vinculados al ‘Pescaturismo Playa de Sanxenxo’, en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa). El primero, aprobado en 2021, permitió poner en marcha la iniciativa con 8.241,92 euros de ayuda pública. Ahora, en el marco de la convocatoria de 2026, será para consolidar y mejorar la actividad.

Esta segunda actuación permite incorporar a la embarcación placas fotovoltaicas para autoconsumo, colectores para el reciclaje de residuos y nuevo mobiliario de cubierta, así como mejorar las condiciones de seguridad, confort e interpretación del medio marino.

Durante la visita, Villaverde destacó el valor del pescaturismo como herramienta para acercar el trabajo de los profesionales del mar.