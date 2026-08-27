Más de setenta personas ayudarán a hacer la tortilla más grande del mundo en Sanxenxo

Telmo Martín y Manuel Casal durante la presentación Cedida

Más de setenta personas serán necesarias para poder superar el reto de hacer la tortilla más grande del mundo en Sanxenxo, una propuesta que la empresa El huevo de la Abuela llevará al municipio el próximo 5 de septiembre, en el marco de la Feira da Cebola. Así lo indicaron en la presentación del evento el propietario de la empresa, Manuel Casal, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

De esta manera, para la elaboración participarán 72 personas y serán precisos 17.000 huevos, 1.700 de patatas, 300 kilos de cebolla, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. Para voltear la sartén será necesaria una grúa de 75 toneladas y una gran pericia.

La Praza do Mar será el escenario de la tercera edición de esta cita gastronómica, en la que se hará la tortilla en una sartén de más de seis metros de diámetro. Su dimensión complica el traslado por lo que se realizará en cuatro piezas y se soldará sobre el terreno.

A partir de las 10:30 horas, comenzará el evento y se prevé que, a partir de las 14:30 horas, comience el reparto de las 10.000 raciones entre los asistentes por un precio de 3 euros. La recaudación estará destinada a fines benéficos y la cita rematará cuando se sirva la última ración de tortilla.