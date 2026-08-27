Marcelino Agís | “Para ser universal, abonda con ser cada un da súa aldea”
Catedrático en filosofía da USC, recibe o XVI Premio Sanxenxo na Historia en recoñecemento á súa longa traxectoria presidindo a Asociación de Estudos Locais (Aelos)
O catedrático en Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Marcelino Agís, recibeo premio das XVI Xornadas Sanxenxo na Historia, organizadas pola Asociación de Estudos Locais (Aelos) do municipio, entidade da que foi presidente dende os seus inicios e ata o ano pasado.
Tras tres días consecutivos de coloquios e mesas redondas en torno á figura de Frei Juan de Navarrete –nas que Agís foi partícipe–, o Pazo Emilia Pardo Bazán concluirá este venres as xornadas que se celebran cada verán co acto de entrega do galardón, que será ás 21:30 horas.
Como recibiu a noticia sobre o premio?
Fíxome unha gran ilusión recibila, pero con sorpresa porque nas últimas edicións era eu quen o entregaba.
Creo que hai persoas que teñen traballado moito por Sanxenxo e, ademais, son consciente de que con 63 anos aínda son novo, entón non pensei que nesta edición xa sería o agraciado. Pero estou moi agradecido.
Durante canto tempo foi presidente da entidade?
A asociación naceu como seminario da man do Foro Galicia Milenio –que eu presidía– no ano 2009, e no 2020 converteuse nunha asociación cultural independente. Entón, fun presidente da entidade da que dependía o Seminario de Estudos Locais desde o comezo e logo seguín como colaborador na presidencia e directiva da asociación, e tamén como vogal.
Tantos anos involucrado..., como viviu a evolución de Aelos?
Nos ideais da asociación sempre houbo tres obxectivos: investigar a cultura local, difundila a través das Xornadas Sanxenxo na Historia e doutros actos, e publicar os resultados dos nosos estudos e das persoas convidadas aos actos.
Isto cumpriuse sempre, pero se miramos os primeiros volumes das publicacións ‘Sanxenxo na Historia’, podemos ver que os comezos foron moi humildes e que pouco a pouco foron crecendo os colaboradores e investigadores. En consecuencia, houbo tamén un incremento importante nas achegas que se fixeron e agora a asociación está vivindo o seu mellor momento.
Como foi o proceso de dala a coñecer entre a poboación?
Con todo o traballo das xornadas e das publicacións, non chegaríamos tan ben á sociedade se non fose pola entrega dos premios Sanxenxo na Historia, porque se recoñece o traballo de persoas e institucións que axudaron a dar a coñecer o concello e a súa cultura de maneira máis ampla.
Todos os galardoados “arrastraron” a público local e de fóra ás Xornadas Sanxenxo na Historia, pois o premio sempre se entrega o último día. E a través desta vía pois coñeceuse moito o que é o noso traballo.
A aquelas persoas que descoñecen a labor de Aelos, como lle presentaría vostede a asociación?
Diríalles que no mundo existe unha cultura universal que todos compartimos, pero que esta sería incomprensible se perdemos a súa raíz. E iso está xustamente no patrimonio local, que nós tratamos de difundir.
Cando publicamos o primeiro volume de ‘Sanxenxo na Historia’, citaba unha frase del Tolstói que dicía: “Para ser universal, abonda con ser cada un da súa propia aldea”. Este é un pouco o sentido da cultura local e do noso propio traballo, que se basea en recoñecer e ser sensible ao noso entorno, o que conforma a nosa identidade.
Esta ano os actos céntranse na figura de Frei Juan de Navarrete. Que relación ten con Sanxenxo?
Actualmente estase promovendo a súa canonización a nivel eclesiástico e nós quixemos colaborar, en primeiro lugar, para demostrar que é unha figura moi viva e presente no noso concello; e, en segundo, porque nos permite ofrecer unha mirada histórica dun tempo fundamental para o municipio, que é cando nace o Sanxenxo moderno, poderíamos dicir.
Nesa época consolídase o Templo de Sanxenxo de Padriñán, a igrexa antiga; comézase a estruturar o urbanismo da vila e dos arredores, a política da España do Renacemento... Este ano é moi interesante porque facemos unha viaxe ao pasado para coñecer as nosas orixes empregando a figura de Frei Juan de Navarrete.
Que expectativas tiña para as xornadas? As primeiras sen ser presidente.
Estou moi satisfeito e abraiado de que os meus compañeiros fixesen un traballo con tanta intelixencia e perspicacia, recollendo o que fixemos no pasado e, ademais, mellorando moitos aspectos, polo que sei que van ser un éxito.
Nestes tres días concéntrase o traballo de moitos meses e vale a pena achegarse ao Pazo Emilia Pardo Bazán. Para min este é o evento de cada verán, dende o punto de vista cultural.
Podería dicirse que é o broche de ouro do verán en Sanxenxo, non?
Efectivamente. Sanxenxo é unha regalía a nivel paisaxístico e de natureza, pero nós desde a asociación quixemos que en estes anos se recoñecese que tamén é cultura. Se algunha persoa se decata disto, a nosa labor xa valeu a pena.