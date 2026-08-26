Sanxenxo y O Grove rozan el lleno en los hoteles a pesar de la lluvia

Imagen de archivo del Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo

La lluvia no logra combatir la ocupación turística de O Grove y Sanxenxo. A pesar de las precipitaciones de los últimos días, ambos municipios mantienen las reservas muy cerca al 100%, según confirman establecimientos como el Hotel Cons da Garda y el Carlos I Silgar, que prevén cerrar el mes con el 96 y 97% de ocupación, respectivamente.

En el caso del Cons da Garda, en O Grove, su gerente, Beatriz Castro, señala que una parte importante de las reservas corresponden a estancias largas y que, además, la mayoría de los huéspedes con clientes que repiten y, por lo tanto, conocen la zona y “ya saben a los que se enfrentan si vienen a Galicia”.

Por su parte, en Sanxenxo apuntan que muchos visitantes aprovechan estos días de lluvia para disfrutar del spa o para visitar otras localidades de Galicia. De este modo, aseguran que las precipitaciones no han tenido un impacto significativo, aunque sí que han detectado un descenso en las llamadas de última hora.

En esta línea, desde la Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes) señalan que si han notado una bajada de los visitantes por las calles y negocios de hostelería de O Grove, aunque matizan que se trata de algo habitual a estas alturas del verano. “Normalmente, estes últimos días de agosto xa son máis baixos, pero co mal tempo hai menos xente”, explican. Pese a ello, destacan que muchos restaurantes continúan llenos durante el mediodía.

Asimismo, de cara a septiembre en ambos municipios prevén que la actividad turística siga siendo positiva. De hecho, Beatriz Castro subraya que, pese a la marcha masiva de visitantes este fin de semana, la primera quincena ya cuenta con un volumen de reservas superior al de temporadas anteriores.

No obstante, explica que el carácter de las estancias cambia, pues en septiembre se mezclan las escapadas de fin de semana con los grupos organizados y algunos visitantes que se quedan varios días.