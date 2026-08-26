El Concello conmemora con las Cebolas de Ouro 2026 a Sandra Patiño y Jesusa Bermúdez

Las galardonadas Jesusa Bermúdez y Sandra Patiño Cedida

Los premios Cebola de Ouro 2026 ya tienen nombres y apellidos: Sandra Patiño y María Jesusa Bermúdez. Las dos vecinas serán reconocidas por ejercer de embajadoras de Sanxenxo de diferentes formas, una por ser un vínculo con le municipio valenciano de Ayora, y la otra por ser un referente en gastronomía.

Ambas recogerán sus insignias el próximo 4 de septiembre en el marco de la XLIV Feira da Cebola, Día de Santa Rosalía. Al acto, que tendrá lugar a las 12:30 horas en el recinto portuario, está prevista la asistencia de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya.

Las premiadas fueron escogidas por unanimidad por un jurado presidido por el alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, así como representantes de los colectivos de la parroquia de Padriñán, y de las asociaciones Entretendas y del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS).

Sandra Patiño, natural de Noalla y residente desde hace años en Ayora, ha desarrollado una destacada trayectoria como concejala de Turismo, Desarrollo Local y Dinamización de Empresas en dicho municipio. A su carrera institucional se suma un ejemplo personal de fortaleza y superación frente a la enfermedad. El pasado 6 de junio, el Concello de Sanxenxo organizó una recepción oficial para su compañero José Luis Martínez, quien recorrió en bicicleta los más de mil kilómetros que separan Ayora de Sanxenxo para recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer.

En el caso de María Jesús Bermúdez, “Susa”, no solo es reconocer la labor de una persona, es premiar la influencia y trabajo de un establecimiento insigne en Sanxenxo, Casa Teodoro, y con él a tantas otras estirpes de familias hosteleras. Susa hizo evolucionar este obrador con sus famosas tartas de manzana, de Santiago, brazos de gitano, cañitas y croissants.