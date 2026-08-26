El BNG de Sanxenxo advierte sobre la inseguridad viaria en algunas pistas secundarias de Portonovo

Un vehículo después de un accidente en una de estas vías Cedida

El grupo municipal del BNG advierte sobre la situación de inseguridad en algunas carreteras secundarias en las inmediaciones de Baltar, en Portonovo. Algunos de los ejemplos que destacan son la zona de A Barrosa y el lugar de Rial: "No seu día o alcalde decidiu, como fai sempre, aplicar cambios na circulación sen falar previamente cos residentes e coa veciñanza", apuntan.

Así, los nacionalistas exponen que algunas pistas pasaron de ser de doble sentido a contar con dirección única, algo que "moitos conductores a día de hoxe aínda descoñecen". Asimismo, añaden que en varios tramos de estas vías no existen señales suficientes, lo que provoca que algunos vehículos circulen, sin saberlo, en dirección contraria.

"Como consecuencia, xa se teñen rexistrado varios sinistros, con importantes danos materiais", declaran, además de que "se dan situacións nas que os conductores, cando son conscientes do erro que cometen, intentan dar volta, provocando máis saturación e inseguridade viaria".

Este contexto, señalan, se vuelve especialmente difícil los lunes y los jueves, cuando tiene lugar el mercado de Baltar y el número de vehículos circulando por estas vías se multiplica para librarse del colapso que experimenta la PO-308.

Desde el Bloque instan al gobierno local a que reaccione "antes de que ocorra algunha desgraza" y solicitan el refuerzo de la señalización y medidas para garantizar la seguridad en las carreteras.

Además, lamentan la gestión que se están haciendo de la Policía Local: "Durante todo o verán vimos denunciando e recollendo o malestar de numeroso veciños e veciñas de Sanxenxo pola ausencia de axentes e auxiliares dirixindo o tráfico en zonas especialmente sensibles".