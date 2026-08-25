Mar destaca los proyectos que el Club Náutico de Portonovo desarrolla con sus inversiones

La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, durante su visita Cedida

La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, puso en valor este martes en Portonovo las ayudas que la Consellería do Mar destina a las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) y el impacto que esta herramienta tiene para dinamizar las zonas costeras, impulsar nuevas iniciativas vinculadas al mar.

Así los destacó durante una visita al Club Náutico de la villa marinera, donde conoció varios proyectos desarrollados por la entidad bajo el amparo de estas ayudas de la Xunta.

Las convocatorias correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 permitieron impulsar 339 proyectos por toda Galicia con una ayuda pública de cerca de 25 millones de euros, a los que se sumaron más de 21 millones de inversiones pivadas.

En conjunto, estas actuaciones movilizaron cerca e 46 millones de euros en las zonas costeras gallegas.

La directora general destacó además la capacidad de estas iniciativas para multiplicar el efecto de los recursos públicos sobre la economía. La evaluación realizada sobre los proyectos desarrollados entre 2023 y 2025 estima un impacto socioeconómico global superior a los 93,5 millones de euros, casi cuatro veces la inversión pública realizada.