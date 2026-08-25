Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Mar destaca los proyectos que el Club Náutico de Portonovo desarrolla con sus inversiones

La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, visitó este martes el entorno portuario de la villa marinera

D. A.
25/08/2026 21:27
La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, durante su visita
La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, durante su visita
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, puso en valor este martes en Portonovo las ayudas que la Consellería do Mar destina a las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) y el impacto que esta herramienta tiene para dinamizar las zonas costeras, impulsar nuevas iniciativas vinculadas al mar.

Así los destacó durante una visita al Club Náutico de la villa marinera, donde conoció varios proyectos desarrollados por la entidad bajo el amparo de estas ayudas de la Xunta.

Las convocatorias correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 permitieron impulsar 339 proyectos por toda Galicia con una ayuda pública de cerca de 25 millones de euros, a los que se sumaron más de 21 millones de inversiones pivadas.

En conjunto, estas actuaciones movilizaron cerca e 46 millones de euros en las zonas costeras gallegas.

La directora general destacó además la capacidad de estas iniciativas para multiplicar el efecto de los recursos públicos sobre la economía. La evaluación realizada sobre los proyectos desarrollados entre 2023 y 2025 estima un impacto socioeconómico global superior a los 93,5 millones de euros, casi cuatro veces la inversión pública realizada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620