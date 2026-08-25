La Playa de Silgar, protagonista del cupón de la ONCE

Ejemplo de los cinco millones de cupones que se distribuirán por toda España Concello de Sanxenxo

La Playa se Silgar será la imagen protagonista del cupón de la ONCE de este miércoles 26 de agosto, dentro de la serie ‘Praias con bandeira’. Así, cinco millones de cupones llevarán la imagen de uno de los arenales más emblemáticos de Sanxenxo por toda España.

La serie ‘Praias con bandeira’ buscar a conocer aquellos arenales de cada provincia que obtuvieron con mayor frecuencia el distintivo de la Bandera Azul en los últimos años, además de poner en valor la importancia de la conservación de estos espacios naturales.