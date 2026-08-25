La lluvia respeta el Día del Turista y deja servir 500 kilos de sardinas gratis entre vecinos y visitantes

Miles de personas abarrotaron el entorno portuario Cedida

Miles de personas abarrotaron este martes el entorno portuario de Sanxenxo para disfrutar de la tradicional sardiñada popular. Aunque la lluvia amenazó a primera hora de la mañana, el cielo se despejó a tiempo para que los operarios municipales preparasen la celebración conjunta del Día del Turista y San Ginés, en la que se repartieron de manera gratuita hasta 500 kilogramos de sardinas entre vecinos y visitantes.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, participó activamente en la cita junto a los miembros del gobierno municipal, como parte de las iniciativas para fomentar la gastronomía tradicional de la zona durante las fiestas patronales y homenajear a los visitantes que año tras año eligen el municipio para sus vacaciones.

A lo largo del paseo se colocaron los 17 puestos de la Feria de Artesanía con la que se pone en valor el producto hecho a mano. En la Praza Pascual Veiga, la Banda de Música de Sanxenxo volvió a mostrar su talento ante los asistentes al concierto.

Por la tarde, se celebró la misa y la procesión con tirada de fuegos en honor a San Ginés, cantada por el Coro Parroquial de San Xinés de Padriñán. Ya por la noche, la Asociación Abiñadoira actuó en la Praza Pascual Veiga, seguido de la verbena con las orquestas La Banda de Ayer y Trébol en el recinto de las atracciones.

Las actividades continúan este miércoles con el inicio de las XIV Xornadas de Sanxenxo na Historia en el Pazo Emilia Pardo Bazán, organizadas por la Asociación de Estudos Locais (Aelos) y que se prologarán hasta el viernes. La temática girará en torno a Fray Juan de Navarrete.

El domingo 30 se disputará la XXVI Milla Vila de Sanxenxo y, ya en septiembre, del 1 al 15, la Sala Nauta exhibirá las obras del alumnado adulto del Centro de Arte Municipal. El día 2 estará dedicado a los más pequeños con hinchables, juegos populares y la Fiesta de la Espuma.

El jueves 3 arrancarán los actos dedicados a Santa Rosalía, pero el día grande será el viernes con la inauguración de la XLIV Feira da Cebola en el recinto portuario, donde a las 12:30 horas se hará entrega de los premios y las distinciones de las Cebolas de Ouro.