Bordóns celebra mañana su Festa Labrega con degustaciones, artesanías y juegos populares
La parroquia de Bordóns, en Sanxenxo, ya tiene todo listo para celebrar mañana la XV Festa Labrega, una celebración que cada año reúne tradición, artesanía, música y convivencia.
La fiesta, organizada por la Asociación Cultural de San Pedro de Bordón, dará comienzo a las 10:00 horas con una andaina popular. A las 12:30 se procederá a inaugurar la Feira de Artesanía y posteriormente será el turno de la mejillonada a precios populares. La estimación es que se lleguen a despachar hasta 150 kilos de este producto.
Ya por la tarde, Bordóns disfrutará de sus clásicos juegos y concursos populares. A partir de las 17:30 horas se disputará el campeonato de billarda y media hora más tarde será el campeonato de llave. También habrá diferentes juegos populares para todos los públicos.
En lo gastronómico, a las 19:00 horas llegará el concurso de la patata, el tomate, el pimiento y la cebolla más grande, y a las 19:30 comenzará el Serán Festa Labrega con Soalleira, Cantos da Taberna y, como novedad, la actuación de Portonovo Canta.
Para finalizar, a partir de las 22:00 horas se podrá disfrutar de 400 kilos de churrasco a precios populares, degustación de queimada a partir de las 00:00, sorteos y la música de las gaitas de os do Barro y el dúo Prisma.