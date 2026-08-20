Sanxenxo instala en Silgar un panel para recomendar el factor solar más adecuado Cedida

El Concello de Sanxenxo continúa reforzando su posición como destino turístico que prioriza el estilo de vida saludable, la inclusión y el respeto por el ecosistema marino. Para ello el concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, junto al coordinador de socorrismo, Juan Rivas, presentó el primer Rosco Solar, una estructura en la que se indica, en función del color de ojos, pelo y piel, la recomendación del factor solar que debe emplear cada persona para protegerse del sol.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar sobre los riesgos de la radiación ultravioleta y la importancia de utilizar una protección solar adecuada. “Levamos anos ocupándonos de mellorar os servizos en praias coidando das persoas e do medio ambiente”, señaló Deza.

El primer rosco, en Silgar

El rosco se colocará en el arenal de Silgar, al lado de la torre de los socorristas, pero se prevé que para el verano se viene, la medida se implante en el resto de los arenales. Además, en su compromiso con la salud pública y la reducción de residuos, Sanxenxo ha logrado que el 100% de sus playas cuenten con el distintivo Praia sen Fume.

De forma paralela, el municipio avanza hacia una inclusión total. Las playas urbanas han reforzado su accesibilidad mediante la instalación de áreas de sombra y equipamientos específicos para el baño adaptado, asegurando que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del mar con total seguridad y confort.

Estas acciones se integran en una estricta política de sostenibilidad ambiental que ya se aplica en el litoral de Sanxenxo. Entre las medidas más destacadas se encuentran: la sustitución de duchas por lavapies para reducir el consumo de agua y la eliminación de papeleras directamente sobre la arena para evitar que los residuos acaben en el mar por el viento o las mareas.