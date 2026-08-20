El PSOE de Sanxenxo denuncia el riego de las rotondas en plena situación de escasez de agua

Riego automático en una rotonda en la entrada de Vilalonga Cedida

El Grupo Municipal del PSOE de Sanxenxo denuncia el riego de las zonas ajardinadas de las rotondas del municipio en plena situación de escasez de agua y mientras el Concello reclama a los vecinos que hagan un uso responsable y reduzcan el consumo.

Los socialistas han compartido imágenes de la rotonda situada en la entrada de Vilalonga, en la PO-504, donde, señalan, se están realizando labores de riego de zonas verdes. Desde el PSOE reconocen que el mantenimiento de estos espacios es necesario, pero consideran que, en una situación de escasez de agua, la administración local debe ser la primera en adoptar medidas de ahorro.

“Evidentemente, hay que mantener las rotondas y las zonas verdes, pero cuando existen prioridades se deben tomar todo tipo de medidas, empezando por el propio Concello de Sanxenxo”, señalan desde el grupo municipal.

Los socialistas cuestionan así que, mientras se pide a los vecinos que reduzcan su consumo de agua, se mantengan los riegos que podrían limitarse.