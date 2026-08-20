Carlos Ares sorprende con una actuación improvisada en Portonovo 

Carlos Ares en Portonovo Cedida

El cantante y compositor de A Coruña, Carlos Ares, sorprendió ayer a más de uno con una actuación improvisada en las calles de Portonovo. El músico gallego se sumó a la banda La Mosca Valiente durante su actuación en la plazoleta de Compostela como parte de la programación que está llevando a cabo la asociación Rúa dos Viños de Portonovo.

Esta entidad busca recuperar el centro de la villa y para ello organiza durante los meses de verano conciertos en distintos puntos de Portonovo con bandas y grupos locales que atraigan el interés tanto de visitantes como de vecinos. El de ayer fue sin duda toda una sorpresa para muchos cuando el mismísimo Carlos Ares se sumó a la música de La Mosca Valiente.

Hoy será el turno del grupo Freshkiños en la capilla de Santa Catalina a las 21:00 horas, mientras que el sábado actuará Drippers en la plaza Méndez Núñez y el domingo Ángel Sevilla de nuevo en la plazoleta de Compostela, ambos a las 13:00 horas.