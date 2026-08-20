Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Carlos Ares sorprende con una actuación improvisada en Portonovo 

El cantante se sumó a La Mosca Valiente durante el ciclo de conciertos de la asociación Rúa dos Viños 

Fátima Pérez
20/08/2026 12:47
Carlos Ares en Portonovo
Carlos Ares en Portonovo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El cantante y compositor de A Coruña, Carlos Ares, sorprendió ayer a más de uno con una actuación improvisada en las calles de Portonovo. El músico gallego se sumó a la banda La Mosca Valiente durante su actuación en la plazoleta de Compostela como parte de la programación que está llevando a cabo la asociación Rúa dos Viños de Portonovo.

Esta entidad busca recuperar el centro de la villa y para ello organiza durante los meses de verano conciertos en distintos puntos de Portonovo con bandas y grupos locales que atraigan el interés tanto de visitantes como de vecinos. El de ayer fue sin duda toda una sorpresa para muchos cuando el mismísimo Carlos Ares se sumó a la música de La Mosca Valiente.

Hoy será el turno del grupo Freshkiños en la capilla de Santa Catalina a las 21:00 horas, mientras que el sábado actuará Drippers en la plaza Méndez Núñez y el domingo Ángel Sevilla de nuevo en la plazoleta de Compostela, ambos a las 13:00 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620