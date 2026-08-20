Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Bordóns celebra su Festa Labrega con degustaciones, artesanías y juegos populares

Fátima Pérez
20/08/2026 22:08
La pasada edición de la Festa Labrega de Bordóns 
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La parroquia de Bordóns, en Sanxenxo, ya tiene todo listo para celebrar  la XV Festa Labrega, una celebración que cada año reúne tradición, artesanía, música y convivencia.

La fiesta, organizada por la Asociación Cultural de San Pedro de Bordón, dará comienzo a las 10:00 horas con una andaina popular. A las 12:30 se procederá a inaugurar la Feira de Artesanía y posteriormente será el turno de la mejillonada a precios populares. La estimación es que se lleguen a despachar hasta 150 kilos de este producto.

Ya por la tarde, Bordóns disfrutará de sus clásicos juegos y concursos populares. A partir de las 17:30 horas se disputará el campeonato de billarda y media hora más tarde será el campeonato de llave. También habrá diferentes juegos populares para todos los públicos.

En lo gastronómico, a las 19:00 horas llegará el concurso de la patata, el tomate, el pimiento y la cebolla más grande, y a las 19:30 comenzará el Serán Festa Labrega con Soalleira, Cantos da Taberna y, como novedad, la actuación de Portonovo Canta.

Para finalizar, a partir de las 22:00 horas se podrá disfrutar de 400 kilos de churrasco a precios populares, degustación de queimada a partir de las 00:00, sorteos y la música de las gaitas de os do Barro y el dúo Prisma.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620