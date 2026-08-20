Bordóns celebra su Festa Labrega con degustaciones, artesanías y juegos populares

La pasada edición de la Festa Labrega de Bordóns Cedida

La parroquia de Bordóns, en Sanxenxo, ya tiene todo listo para celebrar la XV Festa Labrega, una celebración que cada año reúne tradición, artesanía, música y convivencia.

La fiesta, organizada por la Asociación Cultural de San Pedro de Bordón, dará comienzo a las 10:00 horas con una andaina popular. A las 12:30 se procederá a inaugurar la Feira de Artesanía y posteriormente será el turno de la mejillonada a precios populares. La estimación es que se lleguen a despachar hasta 150 kilos de este producto.

Ya por la tarde, Bordóns disfrutará de sus clásicos juegos y concursos populares. A partir de las 17:30 horas se disputará el campeonato de billarda y media hora más tarde será el campeonato de llave. También habrá diferentes juegos populares para todos los públicos.

En lo gastronómico, a las 19:00 horas llegará el concurso de la patata, el tomate, el pimiento y la cebolla más grande, y a las 19:30 comenzará el Serán Festa Labrega con Soalleira, Cantos da Taberna y, como novedad, la actuación de Portonovo Canta.

Para finalizar, a partir de las 22:00 horas se podrá disfrutar de 400 kilos de churrasco a precios populares, degustación de queimada a partir de las 00:00, sorteos y la música de las gaitas de os do Barro y el dúo Prisma.