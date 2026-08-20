El BNG exige fórmulas para compaginar el descanso vecinal con el ocio nocturno
Los nacionalistas piden equidad a la hora de gestionar los controles de los locales nocturnos
El BNG de Sanxenxo advierte de la necesidad de que el Concello busque fórmulas para garantizar un descanso de calidad y la continuidad del ocio nocturno en el municipio, todo ajustándose a la normativa.
La demanda viene motivada por el malestar que existe tanto entre profesionales del sector como entre vecinos y vecinas, que ven cómo, un verano más, las noches de verano acaban en polémica. “O Goberno do Partido Popular debe actuar dunha vez por todas para garantir un equilibro que sirva para garantir o descanso da veciñanza, e que tamén buscan moitos visitantes, e o lecer nocturno”, apuntan los nacionalistas.
Para ello, exigen que el alcalde, Telmo Martín, actúe con equidad a la hora de gestionar los controles de los locales nocturnos. “Non pode ser que uns negocios se vexan sometidos a este tipo de controis de maneira exhaustiva, mentres que con outros negocios e eventos se actúa de xeito máis laxo, pese a ter constatado que o nivel de ruído en plena noite supón unhna molestia para moitas persoas”, señalan.
Falta de aparcamiento
Por otra parte, el grupo municipal del BNG vuelve a mostrar su preocupación por la saturación del tráfico y la falta de aparcamiento en el municipio, una cuestión que ha vuelto a quedar patente en las últimas semanas. “A falta de espazos para estacionar é un mal endémico ante o que o Concello amosa unha falta de recursos preocupante. Non basta con cambiar o tráfico a última hora en rúas do centro ou en poñer unha liña azul que só provoca confusión e malestar entre veciños, profesionais de diferentes sectores e visitantes”, sentencia el Bloque.