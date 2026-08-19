Un total de 35 obradoiros de Artesanía de Galicia participan en la sexta edición de la tienda D-Due

El director general de Comercio y Consumo de la Xunta, Gabriel Alén, y la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, durante su visita a la tienda Cedida

La sexta edición de la tienda efímera D-Due en Sanxenxo suma este año un total de 35 obradoiros inscritos en Artesanía de Galicia, con piezas de cerámica, cuero, cerería, complementos de moda, cestería, tejido artesanal, figuras de miga de pan, productos elaborados con técnicas de redeiras, madera, colareiras, encaje, encuadernación, joyería y olería tradicional de Buño, Gundivó y Niñodaguia.

La tienda, situada en la Rúa Madrid, 24, podrá visitarse hasta finales de agosto, de lunes a sábado, en horario de 10:45 a 14:30 y de 16 a 22 horas, y los domingos solo en horario de mañana. La iniciativa permite reunir las colecciones de D-Due con una selección de piezas artesanales gallegas, poniendo en contacto la creación contemporánea con la tradición y los oficios propios de Galicia.

La colaboración entre Artesanía de Galicia y D-Due se mantiene desde hace varios años, y fue en el 2021 cuando la marca organizó por primera vez en Sanxenxo esta “summer shop”, que durante los meses de julio y agosto ofrece tanto sus colecciones de moda como una selección de piezas de obradoiros.

El director general de Comercio y Consumo de la Xunta, Gabriel Alén, y la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitaron este miércoles la tienda de D-Due en Sanxenxo, una iniciativa que el gobierno gallego impulsa por sexto año consecutivo para favorecer la comercialización y visibilidad del producto artesano gallego.