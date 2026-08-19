Las XVI Xornadas de Sanxenxo na Historia girarán en torno a la figura de Fray Juan de Navarrete

Presentación de la programación y el premiado de esta edición Cedida

La figura de Fray Juan de Navarrete centrará las XVI Xornadas de Sanxenxo na Historia coincidiendo con las actuaciones previas al proceso de su canonización. El alcalde, Telmo Martín, acompañado del concejal de Cultura, Xoán Pérez, asistieron a la presentación de las jornadas que se celebrarán los días 26, 27 y 28 de agosto en el auditorio Emilia Pardo Bazán.

El presidente de Aelos –entidad organizadora–, Isidoro Sabell, incidió en que el programa “nos invita a realizar un viaje en el tiempo para trasladarnos a los inicios del siglo XVI y la figura excepcional de Fray Juan de Navarrete”.

En esta línea, subrayó que “estamos hablando de una época en la que la villa de Sanxenxo empieza a forjar su propia identidad, se convierte en capital de la jurisdicción de A Lanzada, se levanta el antiguo templo parroquial y, por primera vez, su nombre aparece en las cartas de navegación”.

La programación incluye mesas redondas y coloquios en las que “repasaremos o contexto histórico, a devoción e memoria, a súa pegada e incluso un recital poético”, señaló el secretario de Aelos, Guillermo Rodiño.

Por otro lado, el alcalde fue el encargado de dar a conocer el fallo del jurado del premio ‘Sanxenxo na Historia’, que en esta edición recaerá en el académico, Marcelino Agís. “Como recoñecemento polo seu extraordinario e xeneroso labor liderando a fundación do Seminario de Estudos Locais de Sanxenxo; un traballo amplo e xeneroso que promoveu a recuperación dos valores históricos, artísticos e culturais do concello, favorecendo o seu coñecemento e a súa divulgación a través da celebración de xornadas e publicación”, destacó el primer edil.

Asimismo, Martín incidió en que se “trata dun premio moi merecido e que a figura de Marcelino Agís está chamado a recibir máis galardóns”.