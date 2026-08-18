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Sanxenxo

La cultura del skate coge protagonismo en Portonovo con la celebración de la Urban Feira

La propuesta se celebrará el viernes 21 de agosto durante todo el día

D. A.
18/08/2026 16:50
El concejal de Deportes y Xuventude, Marcos Guisasola, el promotor de la cita, Clemente Pimenta, y el edil de Cultura y Eventos, Xoán Pérez durante la presentación de la programación
El concejal de Deportes y Xuventude, Marcos Guisasola, el promotor de la cita, Clemente Pimenta, y el edil de Cultura y Eventos, Xoán Pérez durante la presentación de la programación
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El skatepark y el parque de O Espiñeiro serán los epicentros de la Urban Feira que se celebrará este viernes en Portonovo. Los concejales de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, y de Deportes y Xuventude, Marcos Guisasola, presentaron ayer junto al promotor de la cita, Clemente Pimenta, la programación: “Trátase de achegar as distintas demostracións de cultura urbana e deporte a Portonovo, aproveitando as instalacións que temos. Vai ser unha xornada diferente, pensada para que os mozos e mozas a desfruten”, dijo Xoán Pérez.

La actividad dará comienzo a las diez de la mañana con la apertura de 15 puestos de artesanía en el parque anexo al skatepark, donde se desarrollarán a lo largo de toda la jornada talleres y actividades gratuitas de skate, calistenia, parkour y escalada con monitorización constante.

Los horarios de los talleres se dividirán por edades: De diez y media a doce, para jóvenes de entre ocho y doce años; de cuatro a seis de la tarde, para jóvenes de hasta 18 años; y de seis y media a ocho, para mayores de edad. La inscripción puede realizarse el propio día o a través de la cuenta Urban Feira.

En el parque de O Espiñeiro, desde las cuatro se celebrará un campeonato de “skills” en la cancha 3x3 con inscripción gratuita. El primer premio estará dotado con 100 euros y el segundo con 50. También, a las siete y media habrá un “workshop” del campeón del mundo de calistenia.

La música será el hilo conductor de la jornada con una foliada a cargo de la agrupación A Xaiba al mediodía, y con ‘A Noite das Estrelas’, a partir de las nueve y media, con los artistas DrewCrey, PKO3, hydn y Lottie.

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