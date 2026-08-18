La cultura del skate coge protagonismo en Portonovo con la celebración de la Urban Feira

El concejal de Deportes y Xuventude, Marcos Guisasola, el promotor de la cita, Clemente Pimenta, y el edil de Cultura y Eventos, Xoán Pérez durante la presentación de la programación Cedida

El skatepark y el parque de O Espiñeiro serán los epicentros de la Urban Feira que se celebrará este viernes en Portonovo. Los concejales de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, y de Deportes y Xuventude, Marcos Guisasola, presentaron ayer junto al promotor de la cita, Clemente Pimenta, la programación: “Trátase de achegar as distintas demostracións de cultura urbana e deporte a Portonovo, aproveitando as instalacións que temos. Vai ser unha xornada diferente, pensada para que os mozos e mozas a desfruten”, dijo Xoán Pérez.

La actividad dará comienzo a las diez de la mañana con la apertura de 15 puestos de artesanía en el parque anexo al skatepark, donde se desarrollarán a lo largo de toda la jornada talleres y actividades gratuitas de skate, calistenia, parkour y escalada con monitorización constante.

Los horarios de los talleres se dividirán por edades: De diez y media a doce, para jóvenes de entre ocho y doce años; de cuatro a seis de la tarde, para jóvenes de hasta 18 años; y de seis y media a ocho, para mayores de edad. La inscripción puede realizarse el propio día o a través de la cuenta Urban Feira.

En el parque de O Espiñeiro, desde las cuatro se celebrará un campeonato de “skills” en la cancha 3x3 con inscripción gratuita. El primer premio estará dotado con 100 euros y el segundo con 50. También, a las siete y media habrá un “workshop” del campeón del mundo de calistenia.

La música será el hilo conductor de la jornada con una foliada a cargo de la agrupación A Xaiba al mediodía, y con ‘A Noite das Estrelas’, a partir de las nueve y media, con los artistas DrewCrey, PKO3, hydn y Lottie.