La Coral Polifónica Santa María de Adina celebra su Festival de Verán con motivo de sus 40 años

La coral durante un concierto por el Día das Letras Galegas RR SS

La Coral Polifónica Santa María de Adina celebra el próximo sábado, 22 de agosto, su Festival de Verán, que se enmarca en su programación especial de este año con motivo de sus cuatro décadas de trayectoria.

El evento tendrá lugar en la Casa Mariñeira de Portonovo, a partir de las ocho de la tarde, y en el participarán las corales de San Martín de Sotrondio y la de San Xoán de Meaño, además de la agrupación anfitriona.

Fundada en 1986 por el ya fallecido párroco, don Xaquín Gómez Barros, la agrupación no nació estrictamente como un coro parroquial, pero promovió una iniciativa cultural que pronto se asentó en el municipio, siendo actualmente el coro decano del concello de Sanxenxo.

Desde hace tres décadas, la coral está dirigida por Josefa María Dorado Soto, quien afirma que comenzó siendo muy joven en esta labor, lo que le ha permitido ser testigo directo de la evolución de la formación.

Actualmente son en torno a 25 integrantes los que forman la coral, aunque en el pasado la agrupación llegó a estar cerca de los 40 miembros. De todos ellos, dos han podido vivir en su propia piel la historia del grupo, formando parte del mismo desde el propio año de su fundación.