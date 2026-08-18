El Costa Feira une generaciones y revive el espíritu de La Luna

Los asistentes a la cita Pablo Tuche Costa Feira

Más de 700 personas se reunieron en el recinto del Costa Feira, en Sanxenxo, para revivir el espíritu de La Luna, uno de los espacios más recordados de la noche gallega, en una cita marcada por la música, el reencuentro y la memoria compartida.

El mítico local del municipio ha formado parte de la memoria sentimental de toda una generación y ha sido escenario de amistades, historias y noches que, con los años, han terminado convirtiéndose en reencuentros imborrables.

Aquel universo volvió a encenderse durante unas horas con 'La Luna by Costa Feira', una cita que se convirtió en una auténtica jornada de música y nostalgia, con un recorrido por algunos de los grandes sonidos de los años 70, 80 y 90, y que sirvió como banda sonora para varias generaciones.

La cita ha estado dirigida específicamente a un público mayor de 40 años, precisamente a quienes han conocido La Luna en primera persona y han conservado el recuerdo. Entre quienes quisieron forma parte de este regreso estuvo Toño Bermúdez, propietario de este antiguo local, pero también Teto y Manolín, los Dj que durante años hacían vibrar al público del espacio.

La propuesta se ha completado además con la oferta gastronómica habitual del espacio, con distintos foodtrucks y una destacada presencia de producto y cocina gallega, sumando la gastronomía a una experiencia pensada para disfrutar sin prisas y reencontrarse alrededor de la música.