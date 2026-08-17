La Policía Local de Sanxenxo tramitó 382 denuncias por orinar en la vía pública en julio

Dos agentes de la Policía Local de Sanxenxo Gonzalo Salgado

La intensa actividad turística y el crecimiento poblacional estival en Sanxenxo se reflejaron de forma directa en la estadística de actividad de la Policía Local registrada en julio, llamando la atención que hasta 382 de las infracciones detectadas fueron por orinar en la vía pública.

En este ámbito se tramitaron 1.694 denuncias de tráfico y 548 administrativas. Entre estas últimas, la más repetida durante el pasado mes fue la de hacer pis en la calle. Estas infracciones –tipificadas como graves–, detectadas principalmente durante las horas nocturnas, conllevan sanciones económicas de hasta 400 euros, según lo establecido en la Ordenanza de Convivencia Ciudadan.

Las denuncias por realizar botellón también ocuparon buena parte de la labor policial durante el pasado mes con un total de 64 denuncias, seguidas de 29 por ruidos; 15 por incumplimiento de horarios en establecimientos hosteleros; y una por exceso de aforo.

Por otro lado, a las oficinas de la Policía Local llegaron durante el mes de julio 362 objetos perdidos de los cuales 145 fueron ya devuletos a sus propietarios. En esta ocasión, los enseres más recibidos fueron anillos, documentación y móviles. Pero también llaves, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

Los objetos permanecen almacenados bajo custodia policial durante un plazo máximo de 24 meses (dos años). Si en es periodo de tiempo nadie reclama legalmente su propiedad, la normativa municipal esptipula que los artículos son destruidos, reciclados o donados a colectivos sociales.

En total, durante el mes de julio la centralita de la comisaría, ubicada en Miraflores, recibió un total de 2.540 llamadas para solicitar ayuda, denunciar o pedir información.