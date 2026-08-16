Rusowsky actuó en el Costa Feira ante más de 5.000 personas y cede el testigo a Taburete

Un momento del concierto de Rusowsky en Costa Feira

La jornada del sábado en el Costa Feira era una de las más esperadas por el público. Más de 5.000 personas se dieron cita en el Polígono de Nantes para escuchar a Rusowsky, que protagonizó uno de los conciertos más personales de esta edición.

El artista vallisoletano hizo vibrar a los asistentes a través de sus canciones que combinan los ritmos pop, la electrónica y el R&B con los sonidos urbanos y la producción experimental. Rusowsky presentó en el festival su último trabajo, Daisy, un disco que presenta colaboraciones con nombres como Ralphie Choo, Jean Dawson, Ravyn Lenae, Las Ketchup o La Zowi.

Tras este directo, Costa Feira encara sus últimas fechas. Así, para el martes está programada una nueva noche de electrolatino que contará con la asistencia de Juan Magán y el jueves se subirán a este escenario Taburete, conjunto que asiste al festival desde su primera edición y para el que, desde un principio, se vendieron un mayor número de entradas.

El 21 y el 22 de agosto serán las últimas actuaciones. El primer día tendrá lugar la actuación de Aaron Sevilla y, el segundo, una fiesta dedicada a la música reggaetón de los años 2000.