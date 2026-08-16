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Sanxenxo

Inician una recogida de firmas para que vuelvan los conciertos a un establecimiento de Foxos

Los directos fueron cancelados, tal y como señalan los propietarios, “por denuncias de algunos vecinos”

C. Hierro
16/08/2026 20:06
Público asistente a uno de los conciertos en el local
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Una vecina de Foxos, Janeiro Fraguas, es la responsable de iniciar la recogida de firmas para que “no se inicien procedimientos contra El Corsario” y vuelva la música a la terraza de este emblemático establecimiento con vistas privilegiadas a dos playas de Sanxenxo.

Tras haber anunciado los propietarios que habían tomado la decisión de cancelar la música debido “a las denuncias constantes de algunos vecinos”, tanto esta vecina como otros muchos residentes en la zona y visitantes, quisieron apoyarlos y, además de escribir mensajes en las diferentes redes sociales, poner su rúbrica a través de la página Change.org.

El objetivo, explican, es que el Concello no inicie ningún procedimiento contra este local “hasta que no se realice una revisión exhaustiva de las alegaciones”. Además, piden que tomen un enfoque “comprensivo” que considere, cuentan, el impacto positivo que el establecimiento tiene para la comunidad en conjunto.

De la misma manera, defiende Janeiro, “El Corsario ha estado cumpliendo estrictamente con todos los horarios y regulaciones establecidos, contraviniendo así las acusaciones que sugieren lo contrario”.

Desde hace años, la terraza de El Corsario, debido a su privilegiada ubicación, y, también, a la música en directo, se había convertido en una visita obligatoria tanto para vecinos como para visitantes durante las vacaciones de verano.

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