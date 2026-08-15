Un incendio en Sanxenxo obliga a cortar durante más de una hora la PO-308

Incendio en Sanxenxo

Esta madrugada se registró en la zona de Palacios, Sanxenxo, un incendio que obligó a cortar durante más de una hora la carretera PO-308, una de las vías más importantes que conecta esta localidad con otros municipios limítrofes.

Las llamas, señalan las fuentes municipales, comenzaron en torno a las dos de la madrugada, momento en el que los vecinos avisaron a los servicios de emergencias.

En ese momento se trasladaron a este punto de la villa agentes de Emerxencias Sanxenxo, Policía Local y Guardia Civil. Los efectivos, además de comenzar con las labores de extinción de incendios también se encargaron de cerrar la carretera para, además de poder sofocar las llamas, impedir que se pusieran en peligro personas o vehículos.

Incendio en Sanxenxo

Los trabajos para apagar las llamas duraron poco más de una hora, tiempo que se mantuvo cerrada la circulación por esta carretera.

Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencias el fuego fue controlado en poco tiempo y no afectó a ninguna vivienda (una de ellas estaba ubicada a pocos metros de las llamas) ni tampoco a vehículos que se encontraban estacionados en esa zona.

Finalmente, según detallan las fuentes oficiales, las llamas, calcinaron una zona forestal de 1.500 metros cuadrados.