Sanxenxo gasta 61.400 euros en el mantenimiento de los centros escolares antes de septiembre

Visita de la concejala de Educación, Nati Parada, a un centro escolar

El Concello de Sanxenxo comenzó obras de mantenimiento y reforma en sus centros educativos cara el próximo curso con una inversión de 61.400 euros.

A los trabajos habituales que realiza el personal municipal cada año en todas las instalaciones (CEIP de Nantes, CEIP de Magaláns, CEIP Telleiro, CEIP de Portonovo, CEIP de A Florida, CEIP Cruceiro y la Escuela Unitaria de Aios) este año se le han sumado pequeñas actuaciones contratadas para reparar y subsanar deficiencias.

Así, entre las obras de mayor coste se encuentra la revisión y puesta a punto de todas las calderas de los centros educativos. También se renovarán los portales de los colegios Magaláns, Portonovo y las puertas de la EEI Aios. Se reparará el portal de O Telleiro y se cambiarán las ventanas del comedor.

También se realizará una limpieza de todos los canalones para evitar atascos durante el invierno que pueden derivar en filtraciones de agua y humedades. Los trabajos incluyen la reparación de grietas, limpieza y pintado de interiores.

Precisamente, la concejala de Educación, Nati Parada, visitó esta semana los colegios de Nantes y Portonovo donde se están llevando a cabo la pintura de aulas, colocación de nuevos percheros y acondicionamientos exteriores. “Queremos que tanto o alumnado como os docentes reciban e presten a actividade educativa nas mellores condicións de confortabilidade posibles”, aseguró la concejala tras la visita.