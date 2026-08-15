Noalla celebrará Nosa Sra. da Lanzada con la música de Rever, Platinum o Unión y Fuerza

Cartel de las fiestas de Nosa Sra. da Lanzada

La parroquia de Noalla se prepara para celebrar la gran romería en honor a Nosa Sra. da Lanzada. Para ello, la comisión de fiestas ha preparado un programa de actividades que arrancará el viernes 21 de agosto y se alargará hasta el domingo.

Así, la primera jornada arrancará la Novena con la misa que se celebrará a las ocho de la tarde. El sábado, además de actos litúrgicos, se celebrará la romería que contará con la actuación de la Banda de Música de Sanxenxo y de las gaitas de Os do Barro.

A la una de la tarde está programada la misa solemne cantada por el Coro Parroquial y, a continuación se celebrará la procesión presidida por la Imagen y acompañada por el grupo Danzantes de Cobas. De la misma manera, indican, está previsto que después de cada una de las misas de la tarde haya una demostración de baile regional de la mano de Ariños da Lanzada.

Por la noche se celebrará la tirada de fuegos y el domingo habrá charanga a partir de las tres y media.

La banda sonora la pondrá la orquesta Rever y La Oca Band el viernes, Platinum y La Tremenda el sábado y, por último, Unión y Fuerza el domingo. Todas las actuaciones comenzarán a partir de las diez de la noche.