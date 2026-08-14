Investigan a cuatro responsables de unas obras por un vertido con amianto en Montalvo

Pasarela de entrada a la playa de Montalvo

El Seprona investiga a cuatro responsables técnicos y empresarios relacionados con unas obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en Sanxenxo como presuntos autores de delitos contra el medio ambiente y contra los derechos de los trabajadores por manipular tubos con amianto.

La investigación comenzó tras un aviso del 112 que alertaba de un vertido de lodos en un regato que desemboca en la playa de Montalvo, área protegida por el Plan Director Rede Natura 2000 y lugar de conservación y hábitat de nidificación de la especie ‘píllara das dunas’, catalogada como vulnerable e incluida en el catálogo gallego de especies amenazadas.

Tras recibir la notificación, una patrulla del Seprona –dependiente de la Guardia Civil– se trasladó al lugar de los hechos y detectó que el vertido de estas aguas turbias procedía de una zona en la que se estaban llevando a cabo unas obras.

A continuación, y tras las diferentes actuaciones realizadas por los agentes, constataron que durante los trabajos se fracturó una antigua tubería de fibrocemento que presentaba amianto, además de fibras de crisotilo y crocidolita con diámetros respirables.

Según las investigaciones, los trabajadores realizaron las obras sin las medidas preventivas específicas exigibles para la manipulación de materiales con amianto y los restos, en vez de ser gestionados como residuos peligrosos, habrían sido enterrados en el mismo lugar.

Las diligencias instruidas por el Seprona ya fueron puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados y de la Fiscalía provincial de Pontevedra.