El Concello cierra los lavapies y elimina riegos y baldeos debido a la escasez de agua

Imagen de archivo de una persona llenando un vaso de agua

El Concello de Sanxenxo, tras asistir a una reunión con Augas de Galicia y representantes de los municipios que se abastecen del sistema del río Lérez, ha incrementado las medidas para tratar de reducir el consumo de agua. En este sentido ha anunciado el cierre de los lavapies en los arenales, así como la eliminación de riego en los jardines, los baldeos y el lavado de coches con agua de la red municipal.

En esta línea, el alcalde de la localidad, Telmo Martín, señaló que desde hace semanas, el Concello está realizando diferentes acciones con el agua del aljibe de Fontoira que tiene una capacidad de 50.000 litros con el fin de reducir la captación del Lérez y aumentar la del río Umia.

Comisión gestora

En dicho encuentro se llegó a un acuerdo municipal entre todos los concellos para construir una comisión gestora que empezará a trabajar en la creación de una mancomunidad de abastecimiento.

Este organismo permitirá anticiparse y mejorar la resiliencia del sistema ante posibles escenarios de escasez de agua como la actual y avanzar hacia una gestión de los recursos hídricos más eficiente, sostenible y equitativa.

Desde Augas de Galicia consideran esta decisión un “avance importante” para dotar a los municipios de una fórmula estable de gestión conjunta de este recurso.

En este sentido, el director, Roi Fernández, destacó que la futura mancomunidad permitirá mejorar la coordinación entre los concellos y avanzar, con el apoyo de Augas de Galicia, en la regularización y ampliación de la concesión de abastecimientos desde el río Lérez.