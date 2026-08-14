El CES denuncia que el proyecto de la nueva senda de Baltar va en contra del patrimonio natural

Imagen de archivo de la pasarela de madera de Baltar D.A.

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) considera que el proyecto de renovación de la senda de madera de Baltar no explica cómo se retirarán e instalarán las pasarelas o cómo se harán las excavaciones para evitar daños en la vegetación, ruidos, molestias y posibles muertes de fauna.

Además, desde el colectivo, señalan que, a pesar de que el documento incluye la expresión “recuperación del sistema dunar” no contempla ninguna actuación concreta para ello. Y señalan que la pasarela solo se elevará 50 centímetros, altura que consideran insuficiente para permitir el crecimiento de la duna.

De la misma manera, indican que no se instalarán barandillas, cosa que critican por que su uso permitirá encauzar el flujo de personas y perros, minimizando el actual pisoteo, excrementos y las molestias a los animales que habitan en la duna.

Para el CES también resulta preocupante la instalación de nuevas farolas sin retirar los actuales focos ya que aumentará la contaminación luminosa en la zona. También cuestionan el uso de pasarelas de plástico reciclado, ya que indican, pone en riesgo la proliferación de microplásticos en el medio natural debido al desgaste y a la exposición ambiental.

Por todo ello, desde el colectivo indican que el Concello de Sanxenxo incumple sus compromisos para “preservar e rexenerar o sistema dunar” y piden que el gobierno local emplee fondos a la eliminación de especies invasoras, a la retirada de rellenos y a la reposición de la arena extraída.

Además, piden una reunión “urxente” para poder introducir "melloras necesarias" para el medio ambiente al proyecto.