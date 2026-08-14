Detenido un joven por agredir a un menor y causarle fracturas en la mandíbula

Agente de la Guardia Civil en Sanxenxo

Agentes de la Guardia Civil de Sanxenxo detuvieron a un joven, vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de lesiones a un menor de edad.

Los hechos, señalan, ocurrieron a finales del pasado mes de julio en la zona de ocio del puerto deportivo.

En la denuncia presentada por el padre de la víctima, se narraba que el menor se encontraba en compañía de unos amigos de camino a la zona del parking cuando fue objeto de una agresión por parte de otro joven. Debido a este incidente tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios en un primer momento y traslado, posteriormente, a un centro hospitalario donde se comprobaron que presentaba fracturas del maxilar inferior.

Como la víctima era turista de la localidad, señalan desde la Guardia Civil, resultaron relevantes las gestiones realizadas por su propio círculo de amigos a través de las redes sociales. Así, indican, pudieron obtener información que supuso las primeras pistas para conocer la identidad del presunto agresor.

Las pesquisas realizadas por el Equipo de Investigación de Sanxenxo lograron, finalmente, dar con el presunto autor del hecho que resultó ser un vecino del municipio que ya habría protagonizado un episodio similar en el verano del pasado año.

Tras la localización, se procedió a su detención, instruyéndose al efecto las diligencias policiales correspondientes que han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cambados. Lugar al que el investigado deberá comparecer cuando sea citado para ello.