Portonovo da el pistoletazo de salida a las Fiestas de San Roque con el reparto de más de 500 kilos de sardinas gratis

Los asistentes disfrutando de la sardinada del año pasado Cedida

Portonovo se prepara para vivir seis días de fiesta con motivo de la celebración de San Roque. Los festejos comenzarán este viernes con el Día do Mariñeiro, en el que se rendirá homenaje al sector del mar y se repartirán más de 500 kilos de sardinas gratis en la explanada de la lonja portonovesa, acompañadas de agua o vino. La cita contará con ambientación musical con Voces de Sempre y Portonovo Canta.

Los más pequeños podrán disfrutar también de las atracciones y de las tómbolas en el parque de O Espiñeiro y un tramo de Rafael Picó, que se corta durante las fiestas. El cambio de ubicación permitirá mantener operativo el parking del varadero.

El sábado 15, Día de Santa María de Adina, continuarán las celebraciones litúrgicas durante la jornada y la música en las calles con Os Gatiños y Lembranzas. A partir de las 22:30 horas será la verbena, en la que actuarán Los Players y América SL.

El domingo 16, Día de San Roque, se celebrará el tradicional encuentro de imágenes y los actos litúrgicos. La verbena contará con Marbella y Alkar y, a medianoche, se podrá disfrutar de un novedoso espectáculo pirotécnico desde la playa de Baltar.

El lunes 17, Día do Carmen, tras las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen y la ambientación musical, llegará la verbena con Panorama y Studio 21 Dj.

El Día do Can, que será el martes 18, la programación incluye la Carreira Popular IV Memorial Rafel González, a las 11 horas, con el plazo de inscripción todavía abierto, además del desfile de disfraces de perros, las 20 horas. El broche final lo podrán París de Noia y Paco Vulkano.

Finalmente, el miércoles se celebrará el Día del Niño, en el que las atracciones ofrecerán descuentos a las familias.